70% россиян хотели бы жить в собственном доме

14:10, 10 июня 2021, ПАИ

Среди россиян высок спрос на индивидуальное жилье. По данным соцопросов, около 70% граждан хотели бы жить в частных домах, а 50% жителей многоэтажек хотели бы переехать в малоэтажные или собственные дома. Об этом рассказал заместитель управляющего директора Фонда по развитию ипотечного рынка Олег Комлик, пишет «Строительная газета».

Развитие рынка ИЖС в России возможно при выполнении пяти ключевых условий: стандартизации этого сегмента, повышения защищенности граждан и кредиторов, развития ипотечного продукта, субсидирования строительства инфраструктуры для частного домостроения и повышения прозрачности рынка за счет цифровизации.



«Рынок ИЖС в России сегодня развит довольно слабо, – подчеркнул он. – Основными ограничивающими факторами являются отсутствие стандартов индивидуального домостроения, высокая стоимость обеспечения участков под застройку инфраструктурой, отсутствие гарантий для участников рынка, слабое развитие ипотеки и слабое проникновение цифровизации». Около 70% граждан строят индивидуальные дома собственными силами, а доля сделок с ипотекой в ИЖС составляет менее 2%.

