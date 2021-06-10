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Общество

В Пскове во втором чтении приняли документ об инициативном бюджетировании

Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов и проведения их конкурсного отбора на территории Пскова во втором чтении обсудили парламентарии 10 июня на 52-й внеочередной сессии Псковской городской Думы, сообщили в пресс-службе ОМСУ Пскова.

Собравшиеся совместно согласовали объем финансирования инициатив граждан. Если сумма проекта не превышает 500 тысяч рублей, то финансирование осуществляется за счет городского бюджета, если выше - заявка направляется на рассмотрение в администрацию Псковской области.

Алгоритм подачи инициативного проекта принято определить следующим образом. Происходит выдвижение проекта группой жителей не менее 10 человек (достигших 16-летнего возраста), органами территориального общественного самоуправления, индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами. Проект оформляется согласно единой установленной форме.

Обязательным условием является общественное обсуждение двумя возможными способами: с помощью проведения собрания граждан или опроса среди граждан путем сбора подписей.

Территории для реализации проекта определены следующие: многоквартирный дом, группа домов, микрорайон либо вся территория в зависимости от самого проекта.

Информация о внесении инициативного проекта в администрацию города, а также о его рассмотрении и реализации будет размещаться на официальных сайтах Псковской городской Думы и администрации города в отдельной графе.

«На федеральном уровне сенатор Совета Федерации Андрей Турчак вышел с инициативой о народном бюджете, так называемом инициативном проектировании, для того, чтобы максимально вовлечь жителей муниципальных образований в формирование бюджета. В послании к Федеральному Собранию президент Российской Федерации также уделил внимание и сделал большой акцент на том, что жители должны иметь право выходить со своими инициативами в органы муниципальной власти и в свою очередь должны находить отражение и поддержку для реализации своих проектов», - напомнила глава Пскова Елена Полонская.

Депутаты проголосовали за принятие вопроса в окончательном чтении.

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