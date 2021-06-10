Администрация Пскова прокомментировала затопление улицы Яна Фабрициуса в ливень 9 июня

14:18, 10 июня 2021, ПАИ

Заместитель главы администрации Пскова Елена Жгут прокомментировала Псковскому агентству информации ситуацию с затоплением улицы Яна Фабрициуса в ливень, который прошел в городе 9 июня.

По ее словам, ливневой канализации на улице Яна Фабрициуса не существует, как и во многих районах города. Первый этап реконструкции улицы заканчивается именно в том месте, где произошло подтопление проезжей части.

«У нас завершена реконструкция первый этап, который заканчивается как раз там [где произошло затопление — ПАИ]. Далее предполагается реконструкция от улицы Металлистов до улицы Вокзальной. Она связана именно с тем, что будет построена новая ливневая канализация, переложены сети водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Контракт на 2022 и 2023 годы мы разыгрывали, уже была размещена конкурсная документация, однако ни один из подрядчиков не вышел на контракт. Соответственно, мы будем разыгрывать его повторно», - сказала Жгут.

Кроме того, она подчеркнула, что полностью водоотведение будет обеспечено на улице Яна Фабрициуса только после реализации данного контракта. «А пока, естественно, администрация города Пскова данную ситуацию мониторит. Понятно, что эта лужа была буквально десять минут после дождя, далее вода все-таки ушла. Потому что там колодец какой-никакой есть. Но вода [сразу — ПАИ] не уходила, потому что он был переполнен», - добавила она.

Елена Жгут также отметила районы Пскова, которые страдают от подобной проблемы с водоотведением. Она рассказала, что практически во всем районе Запсковье отсутствует ливневая канализация.

«Реконструкции мы проводим крайне редко. Четвертый год у нас реконструкция была и будет — Фабрициуса и Гражданской и до Вокзальной улицы. Инженерная и Индустриальная — там тоже ливневая канализация была в рамках реконструкции продолжена. И улица Леона Поземского, где тоже меняются сети. Надеюсь, что таких ситуаций не будет. Кстати, еще один проблемный момент был — от Троицкого моста и до улицы Леона Поземского, там всегда у нас стояла вода. Сегодня это уже устранено, ну и дальше по улице Леона Поземского — там тоже будет ливневая канализация. Завокзальный район у нас постоянно затапливается. У нас есть специализированная служба, которая по заявкам граждан выезжает на откачку воды, на улицах города в том числе», - заключила Елена Жгут.