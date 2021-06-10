Актриса Псковского драмтеатра Мирра Горская отмечает сегодня 94-летие

14:28, 10 июня 2021, ПАИ

10 июня заслуженная артистка России Мирра Горская отмечает 94-летие, сообщили в Instagram-аккаунте Псковского академического театра драмы имени Пушкина.

Мирра Горская уже 78 лет на сцене, из них более 50 лет — в Псковском театре драмы. Она до сих пор выходит к зрителю в спектакле «Пиковая дама».

«Мы все учимся у Мирры Горской, перенимаем ее бескрайнюю доброту, отзывчивость, мягкость. Она словно светится изнутри своей любовью к людям, к своим коллегам», - отметили в театре драмы, пожелав артистке крепкого здоровья, творческой энергии и вечной молодости в сердце.

Мирра Горская родилась 10 июня 1927 года, сценическую карьеру начала в 1943 году, выступая в госпиталях перед ранеными бойцами в составе творческой группы Ленинградского областного театра оперетты. Затем Мирра Горская работала в Пятигорской и Новгородской филармониях, с 1949 по 1951 год играла в труппе Псковского драмтеатра. В 1970 году Мирра Горская вернулась в Псковский областной театр драмы имени Пушкина. В дирекции отмечают самые яркие её роли: наперсница молодых девушек, мамка Перфильевна в спектакле «Псковитянка» по пьесе Мея. Эту роль актриса исполняла 25 лет.

Сейчас Мирра Горская играет на малой сцене театра историю «Пиковой дамы» Пушкина и является старейшей исполнительницей роли графини.