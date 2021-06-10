До осени от коронавируса нужно привить более 300 тысяч жителей — Михаил Ведерников

14:36, 10 июня 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на ВКС с главами муниципалитетов 10 июня отметил, что до 1 сентября 2021 года прививку от коронавируса должны сделать 303 тысячи жителей или 60% населения, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам главы региона, в случае сохранения нынешних темпов вакцинации, коллективный иммунитет в регионе будет сформирован к осени 2022 года.

«Темпы вакцинации надо увеличить втрое», - заявил глава региона.

По данным на 10 июня в Псковской области зарегистрировано 38 229 случаев заражения коронавирусом, 32 811 пациентов выздоровело, 423 человека умерло.