Михаил Ведерников: Кампанию по вакцинации необходимо активизировать в Псковской области

14:43, 10 июня 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что в Псковской области кампанию по вакцинации необходимо активизировать. Об этом глава региона заявил на ВКС с главами муниципалитетов 10 июня, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Губернатор также отметил, что коллективный иммунитет должен быть выработан к осени 2021 года, до начала сезонных заболеваний.

Михаил Ведерников напомнил, что вирус мутирует и коронавирусом болеть люди будут тяжелее.