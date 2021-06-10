Стимулирующие акции и лотереи для вакцинировавшихся предложил ввести Михаил Ведерников

14:47, 10 июня 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на ВКС с главами муниципалитетов 10 июня предложил ввести в регионе стимулирующие акции и лотереи для тех, кто сделал прививку от COVID-19. Об этом передает корреспондент Псковского агентства информации.

Кроме того, Ведерников также предложил разработать и ввести единую систему скидок для тех, кто сделал прививки.

Отметим, что в Псковской области зарегистрировано 38 229 случаев заражения коронавирусом, 32 811 пациентов выздоровело, 423 человека умерло.