Нестерук: В Псковской области наблюдается рост заболеваемости коронавирусом на этой неделе
На текущей неделе в Псковской области наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил главный санитарный врач региона Александр Нестерук на ВКС с муниципалитетами 10 июня, передает корреспондент Псковского агентства информации.
По словам Нестерука, большая часть заболевших инфицируется в семьях и на работе.
Руководитель управления Роспотребнадзора по Псковской области также подчеркнул, что на данный момент от COVID-19 вакцинировано 12% взрослого населения Псковской области.
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