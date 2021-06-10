Нестерук: В Псковской области наблюдается рост заболеваемости коронавирусом на этой неделе

14:50, 10 июня 2021, ПАИ

На текущей неделе в Псковской области наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил главный санитарный врач региона Александр Нестерук на ВКС с муниципалитетами 10 июня, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Нестерука, большая часть заболевших инфицируется в семьях и на работе.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Псковской области также подчеркнул, что на данный момент от COVID-19 вакцинировано 12% взрослого населения Псковской области.