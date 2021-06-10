Уровень заболеваемости коронавирусом в Псковской области сохраняется на уровне прошлого года

15:05, 10 июня 2021, ПАИ

«Эпидемиологические процессы в регионе идут, - констатировала председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенка на совещании 10 июня. - Более того, сейчас мы имеем примерно тот уровень заболеваемости, который был в это время в прошлом году, поэтому вакцинация - тот шанс, который поможет нам выйти из пандемии».

Она также уточнила, что в Псковской области для пациентов с коронавирусом развернуты 360 коек. Все они сосредоточены в региональной инфекционной больнице. Сейчас на этих местах проходят лечение 200 человек. Таким образом, около 25% коек остаются свободными.