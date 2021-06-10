В Псковскую область поставляются все три вида вакцины
В Псковскую область поставляются все три вида вакцины, подчеркнула председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко на совещании 10 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
В частности, в область поступило 70 074 дозы «Гам-Ковид-Вак» («Спутник-V»). Эта вакцина применяется для пациентов от 18 лет и далее без ограничений. Также идут поставки «Эпивак Короны» и «КовиВак». Вакцина «КовиВак» предпочтительна для людей в возрасте 18-60 лет.
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