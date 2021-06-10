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Общество

Перебоев с поставками в Псковскую область вакцин от коронавируса нет – Гаращенко

Перебоев с поставками в Псковскую область вакцин от коронавируса нет, подчеркнула председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко. Об этом с совещания относительно хода вакцинации передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Гаращенко, поставка новых доз вакцин идет соответственно динамике расходования препаратов.

«Как только показатели расходования приближаются к 95%, тут же идёт новая поставка, поэтому перебоев нет и быть не может», - заявила председатель комитета.

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