Перебоев с поставками в Псковскую область вакцин от коронавируса нет – Гаращенко

15:14, 10 июня 2021, ПАИ

Перебоев с поставками в Псковскую область вакцин от коронавируса нет, подчеркнула председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко. Об этом с совещания относительно хода вакцинации передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Гаращенко, поставка новых доз вакцин идет соответственно динамике расходования препаратов.

«Как только показатели расходования приближаются к 95%, тут же идёт новая поставка, поэтому перебоев нет и быть не может», - заявила председатель комитета.