Часы работы пунктов вакцинации в торговых центрах Псковской области продлят
Часы работы пунктов вакцинации в торговых центрах Псковской области продлят, сообщила на совещании 10 июня председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Сейчас в Псковской области работают 40 пунктов вакцинации от коронавируса, часть из них открыты в торговых центрах. В Пскове - в «Империале», «Фьорд Плазе» и «Акваполисе», в Великих Луках - в «Апельсине». Также мобильный пункт вакцинации работает на парковке у «Леруа Мерлен» в Пскове.
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