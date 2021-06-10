Часы работы пунктов вакцинации в торговых центрах Псковской области продлят

15:18, 10 июня 2021, ПАИ

Часы работы пунктов вакцинации в торговых центрах Псковской области продлят, сообщила на совещании 10 июня председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Сейчас в Псковской области работают 40 пунктов вакцинации от коронавируса, часть из них открыты в торговых центрах. В Пскове - в «Империале», «Фьорд Плазе» и «Акваполисе», в Великих Луках - в «Апельсине». Также мобильный пункт вакцинации работает на парковке у «Леруа Мерлен» в Пскове.