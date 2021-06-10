9-летний велосипедист столкнулся с легковым автомобилем в Печорах
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Фото: Газета «Печорская правды»
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Фото: Газета «Печорская правды»
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Фото: Газета «Печорская правды»
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Фото: Газета «Печорская правды»
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Фото: Газета «Печорская правды»
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Фото: Газета «Печорская правды»
-
Фото: Газета «Печорская правды»
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Фото: Газета «Печорская правды»
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Фото: Газета «Печорская правды»
В Печорах на перекрестке улиц Свободы и Советской произошло столкновение легкового авто и велосипедиста, передает корреспондент газеты «Печорская правда».
Авария произошла 10 июня на пересечении улиц Советской и Свободы в Печорах.
Водитель такси двигался по улице Свободы. 9-летний мальчик двигался на велосипеде и на пересечении улиц Свободы и Советской не уступил дорогу транспортному средству имевшему преимущественное право движения, и совершил наезд на правую дверь автомобиля, уточнили в Госавтоинспекции Печорского района. Детям до 14 лет нельзя передвигаться на велосипедах по автомобильным дорогам, отметили ведомстве.
В результате ДТП ребенок получил различные травмы, доставлен в больницу для осмотра.
Автомобиль и велосипед получили повреждения. На месте происшествия работали полиция, пожарные, врачи скорой медицинской помощи и инспектор ДПС группы ДПС ОГИБДД МО МВД России «Печорский».
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