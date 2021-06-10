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Общество

Подарки от Михаила Ведерникова получили дети-победители конкурса «Письмо солдату»

  • Дети сквер
    Фото: ПАИ
  • Дети сквер
    Фото: ПАИ
  • Дети сквер
    Фото: ПАИ
  • Дети сквер
    Фото: ПАИ
  • Дети сквер
    Фото: ПАИ
  • Дети сквер
    Фото: ПАИ
  • Дети сквер
    Фото: ПАИ
  • Дети сквер
    Фото: ПАИ
  • Дети сквер
    Фото: ПАИ
  • Дети сквер
    Фото: ПАИ
  • Дети сквер
    Фото: ПАИ
  • Дети сквер
    Фото: ПАИ
  • Дети сквер
    Фото: ПАИ
  • Дети сквер
    Фото: ПАИ
  • Дети сквер
    Фото: ПАИ
  • Дети сквер
    Фото: ПАИ
  • Дети сквер
    Фото: ПАИ
  • Дети сквер
    Фото: ПАИ
  • Дети сквер
    Фото: ПАИ
  • Дети сквер
    Фото: ПАИ

10 июня маленькие псковичи, которые победили в двух номинациях конкурса «Письмо солдату» получили подарки от губернатора Псковской области, передает корреспондент Псковского агентства информации. 

Подарки вручила уполномоченный по правам ребенка Наталия Соколова.  

«В каждой работе чувствовалась частичка вашей души»,- отметила она, вручая подарки и дипломы.

Награды за победу в первом этапе всероссийского конкурса «Письмо солдату. Победа без границ» в пскове получили Арина Корнева,  Иван Лютенко, Анна Васильева и Александра Шидловская. Победителям из регионов дипломы отправили и подарят их, приурочив к ближайшему празднику.

«Ко дню освобождения района,  либо к мероприятиям по окончанию школы, вручат в торжественной обстановке» - уточнила омбудсмен . 

Впервые в конкурсе участвовали дети из России и стран СНГ. От Псковской области участвовали в номинациях 133 работы. Из всех 3 номинаций: «Видео», «Письмо», «Рисунок», в Псковской области победителями 1 этапа стали 16 человек, всем им губернатор подарил пилотку, сборные самолеты, и раскраски для тех, кто помладше, детям также подарили дипломы. 

  • Награждение победителей конкурса "Письмо солдата"
    Фото: Фото ПАИ
  • Награждение победителей конкурса "Письмо солдата"
    Фото: Фото ПАИ
  • Награждение победителей конкурса "Письмо солдата"
    Фото: Фото ПАИ

В районах также вручили дипломы победителям первого этапа конкурса. Победившие работы школьников отправятся на второй этап всероссийского конкурса.

 

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