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Общество

Реконструкция дороги в Великолукском районе началась с обследования территории на взрывоопасные предметы

В Великолукском районе Псковской области идет реконструкция автомобильной дороги Сиверст – Поречье, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству.

Работы выполняются в рамках государственной программы РФ «Комплексное развитие сельских территорий» на первом пусковом комплексе. Это участок дороги с 25-го по 29-й км, который проходит через деревни Захарово, Костюжино и примыкает к дороге Мартьяново – Поречье Урицкое.

Перед началом работ подрядная организация ООО «Автомобильные дороги Пскова» обследовала территорию на наличие взрывоопасных предметов, таковых в зоне производства работ обнаружено не было. Затем дорожники приступили к расчистке полосы отвода от кустарника и деревьев и замене старых железобетонных водопропускных труб. Всего предстоит уложить 25 новых металлических гофрированных труб на основном ходу, примыканиях и съездах. Три из них уже переустроены.

Реконструкция также предусматривает замену дорожного полотна. В населенных пунктах песчано-гравийное покрытие будет переведено в асфальтобетонное. Между деревнями грунтовку полностью переделают от основания. Проезжую часть доведут до нормативных показателей, также сделают 22 съезда и примыкания. Количество автобусных остановок увеличится с 2 до 4. В деревнях Захарово и Костюжино появятся тротуары, а на автобусных остановках освещение. Ведомость работ также включает установку барьерного ограждения, дорожных знаков, нанесение дорожной разметки.

Работы должны завершиться до 30 ноября. Заказчиком выступает ГБУ ПО «Псковавтодор». Средства в объеме около 208 млн рублей направлены из федерального и областного бюджетов.

В целом проект реконструкции дороги Сиверст – Поречье включает в себя 3 пусковых комплекса общей протяженностью 21,85 км. Реализация 2-го и 3-го этапов запланирована на 2022-2023 годы.

Автомобильная дорога Сиверст Поречье была построена в 1960-х годах на базе капитального ремонта и реконструкции бывших грунтовых дорог. Трасса обеспечивает транспортную связь деревень с сельхозпредприятием «Колос» в поселке Поречье, выход на дорогу Шимск Невель и далее – на город Великие Луки. Дорога обеспечивает вывоз сельхозпродукции с прилегающей территории и жизнедеятельность близлежащих деревень.

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