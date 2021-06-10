Михаил Ведерников остался доволен строящимся ФОКОТом в Себеже

16:40, 10 июня 2021, ПАИ

10 июня во время рабочей поездки в Себежский район губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил строительную площадку физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в поселке Сосновый Бор, чтобы проконтролировать темпы и качество работ на объекте. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

ФОКОТ возводится в рамках реализации национального проекта «Спорт - норма жизни» и проекта «Детский спорт» партии «Единая России».

Проект вышел на завершающую стадию реализации. Михаила Ведерникова сопровождали и. о. председателя комитета по спорту Псковской области Елена Чернышова, глава Себежского района Леонид Курсенков, депутат Псковского областного Собрания депутатов Дарья Козьякова.

Уже выполнены работы по подготовке основания. Кроме того, установлено ограждение и освещение, смонтированы хоккейные борта и трибуны, блок-контейнеры и тренажеры, уложено покрытие футбольного поля. Спортивно-технологическое оборудование на сумму 25 млн рублей поставлено в полном объеме. Начата работа по устройству беговых дорожек и секторов, которые не удалось уложить ранее по погодным условиям.

Этот спортивный объект будет всесезонным, рассказала Елена Чернышова. Отапливаемые раздевалки позволят заниматься спортом в осенне-зимний период. А установленное освещение сделает объект доступным для эксплуатации и в вечернее время.

Дарья Козьякова заметила, что в непосредственной близости от ФОКОТа расположены помещения различных спортивных секций. С вводом объекта в эксплуатацию жители населенного пункта получат единое пространство для занятий спортом, отметил губернатор.

Глава региона положительно оценил ход работ на объекте и уточнил, когда он будет полностью готов. Леонид Курсенков заверил, что все работы планируется закончить к Кургану Дружбы. Глава муниципального образования предложил в это время провести на ФОКОТе совместное спортивное мероприятие с участием белорусской стороны. Глава региона предложение поддержал.

Отметим, что всего в регионе проводятся работы по организации физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа на девяти площадках. В Себеже и Печорах работы находятся на завершающей стадии. В Дновском, Стругокрасненском, Дедовичском и Псковском районах ведется активное строительство. Планируется, что эти объекты будут сданы до осени. Кроме того, в 2021 году запланированы работы по подготовке основания и приобретению оборудования для ФОКОТов в Пскове, Великих Луках и Новоржеве.