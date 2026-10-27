Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Псковский боксёр Кулаков выступит на всероссийских соревнованиях в Череповце

Псковский боксёр Артур Кулаков примет участие во всероссийских соревнованиях, посвящённых памяти академика Ивана Бардина, которые пройдут в Череповце с 27 по 31 октября. Об этом сообщает тренер спортсмена Вадим Голик на своей странице в соцсетях.

Артур Кулаков. Фото: Федерация бокса России

Турнир проводится с 1969 года. Соревнования соберут более 150 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Вологодской, Псковской, Московской, Калининградской и Челябинской областей, а также из Дагестана, Забайкалья, Ямало-Ненецкого автономного округа и других регионов России. В числе участников заявлен заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион Токио-2020 Альберт Батыргазиев.

Поединки будет судить в том числе пскович Леонид Борисов, недавно получивший всероссийскую категорию.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

27 октября 2026

Пловцы из десяти городов России примут участие в «Морозном вызове» в Пскове
27 октября 2026

«Аванта-Псков» потерпела второе поражение в трёх играх нового сезона НХЛ
27 октября 2026

Гарри Кейн впервые в карьере удостоен «Золотого мяча»
27 октября 2026

Великолукские спортсмены завоевали три медали на Кубке России по кобудо
27 октября 2026

Псковский боксёр Кулаков выступит на всероссийских соревнованиях в Череповце
27 октября 2026

15 команд подтвердили участие в Кубке Пскова по футзалу
26 октября 2026

Лига плавания городов Северо-Запада стартовала в Пскове
26 октября 2026

Областной чемпионат по хоккею стартовал в Пскове

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...