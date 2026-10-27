Псковский боксёр Кулаков выступит на всероссийских соревнованиях в Череповце

11:05, 27 октября 2026, ПАИ

Псковский боксёр Артур Кулаков примет участие во всероссийских соревнованиях, посвящённых памяти академика Ивана Бардина, которые пройдут в Череповце с 27 по 31 октября. Об этом сообщает тренер спортсмена Вадим Голик на своей странице в соцсетях.

Турнир проводится с 1969 года. Соревнования соберут более 150 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Вологодской, Псковской, Московской, Калининградской и Челябинской областей, а также из Дагестана, Забайкалья, Ямало-Ненецкого автономного округа и других регионов России. В числе участников заявлен заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион Токио-2020 Альберт Батыргазиев.

Поединки будет судить в том числе пскович Леонид Борисов, недавно получивший всероссийскую категорию.