15 команд подтвердили участие в Кубке Пскова по футзалу

10:23, 27 октября 2026, ПАИ

15 команд подтвердили своё участие в розыгрыше Кубка Пскова по футзалу. Об этом ПАИ сообщили в Федерации футбола Пскова.

В число участников войдут «Агротех», «Триумф», «Стрела», «Псков Юнайтед», «Синие Стрелы», «ВДВ-Купол-Лазер Крафт», «Прокуратура», «Реал», «Пепси», «Стрела-11», «Ратник», «Псковский район», «Чио-Чио», «Арсенал» и Joga Bonita.

Жеребьёвка турнира состоится в четверг, 29 октября, в 13:00. На мероприятие приглашаются представители команд. Крайний срок подтверждения участия 28 октября.

Старт соревнований запланирован на 8 ноября. Игры пройдут в спортивном комплексе «Писковичи».