Иван Меняйло: Мы летаем для зрителей

16:50, 10 июня 2021, ПАИ

Как организуют полеты, чтобы их увидели как можно больше зрителей, ради чего пилоты приезжают на чемпионат, Псковскому агентству информации рассказал Псковскому агентству информации главный судья (спортивный директор) XXVI Чемпионата России по воздухоплавательному спорту в Великих Луках, президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Меняйло.

В этом году в Великих Луках проходит XXVI Чемпионат России по воздухоплавательному спорту. К сожалению, несколько ограничены показательная программа и присутствие зрителей. Дирекция соревнований будет стараться планировать полеты и задания по-другому: с большим вниманием к городу, чтобы полеты проходили над Великими Луками, чтобы зрители хотя бы из окон своих квартир, из своих частных домов могли посмотреть ранним утром или вечером на наши прекрасные любимые аэростатические летательные аппараты. Мы будем для размещения мишеней использовать и крепость, и другие городские площади или пустыри, но это будет решаться исходя из погоды, непосредственно на момент полета.

Город Великие Луки находится на реке и при постановке задания мы часто используем особенности рельефа. Реку, вал крепостной, перепады рельефа, чтобы было интересно. Например, есть виртуальные задания разного рода и их можно спланировать так, чтобы, допустим, утром полчаса или час аэростаты пытались кружили возле устья Ловати. Тогда многие их увидят, и будет это красиво и интересно.

Чемпионат - основное соревнование для российских пилотов— это и отбор спортсменов на чемпионат России в сборную, и подготовка к международным соревнованиям. В этом году, дай бог, у нас будет первенство мира в Польше и чемпионат Европы в Венгрии.

В этом году планируется не так много соревнований. В прошлом году их вообще не было из-за ограничений, в этом году хотя бы какие-то будут. Они в том или ином формате состоятся, поэтому мы здесь тренируемся и готовимся к международным соревнованиям в том числе.

Я жду с нетерпением пилотов. Полеты начинаются завтра, сегодня их еще нет, поэтому без них уже скучно. С частью из них мы уже давно не виделись, часть пилотов, и это отрадно, впервые будут участвовать в чемпионате. Некоторые пилоты из регионов ранее не приезжали. Хорошо, что появляются новые люди. У нас в Подмосковье, где я живу и работаю, существует центр подготовки пилотов и мне отрадно видеть, что те, кто недавно прошел подготовку, обращают свой взгляд в сторону соревнований по воздухоплавательному спорту и некоторые из них приедут сюда принять участие в чемпионате.

В Великие Луки я приезжаю около 15 лет. Первый раз был здесь то ли в 2005, то ли в 2006 году в разных должностях как судейских, так и как пилот. И самая главная причина в том, что мы возвращаемся сюда, наверное, в том, что нас здесь ждут, хочется возвращаться туда, где ждут. Несколько огорчительно и грустно, что будут ограничены массовые мероприятия, потому что мы всегда крайне рады, когда весь город приходит нас поприветствовать в крепостной парк, отправить в полет-открытие, а потом сопровождает нас на протяжении всех соревнований.

Бывает, приземляемся около какой-то деревни, у которой раньше не бывали, детишки подбегают к нам, говорят: «Мы за вами уже два километра бежим», это приятно и душевно.

Мы благодарные люди, мы понимаем, что летаем для зрителей, не было бы зрителей, наших полетов, видимо, было бы гораздо меньше.

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В 2017 году мастер спорта Иван Меняйло вместе с известным путешественником Федором Конюховым совершил беспосадочный полет на тепловом аэростате объемом 10 000 кубических метров. Полет продолжался 55 часов 15 минут, что на 4 часа 37 минуту больше, чем рекорд, установленный в 1997 году Мичио Канда и Хиразуки Такезава. Экипаж преодолел более 1000 км и прошел через Ярославскую, Ивановскую, Владимирскую, Нижегородскую Рязанскую, Пензенскую, Саратовскую области и республику Мордовия.

Великие Луки считаются крупным центром российского воздухоплавания, с благоприятными условиями для полета, где спортсмены могут в полной мере проявить свои способности, умения и профессионализм.

Псковское агентство информации – официальный информационный партнёр XXVI Чемпионата России по воздухоплавательному спорту, который пройдёт в Великих Луках с 11 по 17 июня. С программой мероприятия можно ознакомиться здесь.