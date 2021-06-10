Владислав Абрамов: Упрощенная процедура регистрации домов спровоцирует бум среди покупателей земель

16:53, 10 июня 2021, ПАИ

Упрощенная процедура регистрации частных домов повлечет за собой бум среди покупателей земель в Псковской области. Об этом заявил директор компании «Псковжилстрой» Владислав Абрамов в рамках круглого стола, посвященного вопросам индивидуального жилищного строительства, в медиацентре Псковского агентства информации 10 июня.

По словам Абрамова, «Псковжилстрой» напрямую взаимодействует с управлением Росреестра в регионе, регистрации сделки занимает сутки. «У нас сутки и сделка зарегистрирована, раньше мы целый месяц ждали», - сказал он.

«Условия очень хорошие, я думаю будет из-за этого серьезный бум. Мы живем в то время, когда люди привыкли к комфорту, к социальным объектам, идет серьезная работа, чтобы провести к этим участкам сети, электричество, но дорога однозначно должна быть. Если эти моменты поддержать, нужно изыскивать деньги. Эту работу нужно продолжать, обязательно нужно развивать инфраструктуру», - отметил Владислав Абрамов.

Кроме тог, он подчеркнул, что люди в таком случае готовы купить квартиру или дом, они знают, что эти дома стоят своих денег. «Люди должны понимать, что кроме коробки есть еще затраты. Это все очень серьезное дорогое оборудование, отвод воды, канализация, нужно же думать куда ее отводить. Люди, покупая эти дома, наверное, на что-то рассчитывают», - заключил Абрамов.