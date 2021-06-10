Замороженное удовольствие. Псковичи выбрали любимое мороженое

17:08, 10 июня 2021, ПАИ

Погода, как говорится, «шепчет». И сегодня она шепчет купить по дороге домой мороженое. И есть причина – сегодня Всемирный день мороженого. Одно из самых популярных лакомств во всём мире, лучшая награда детства и безвредный антидепрессант. В этот жаркий летний день предлагаем поговорить о нём. Мы обратились к псковичам, чтобы узнать, кто их сладкий фаворит в мире мороженого. Мнения простых прохожих собраны в нашем опроснике.

Мороженое по праву занимает лидирующие позиции среди лакомств. Мы не встретили людей, которые не любили бы его. Наверняка таковые есть, как минимум по причине аллергии, но, видимо, их меньшинство.

Современные ученые определили, что мороженое не только приятно есть, но оно приносит людям реальную пользу: добавляет ощущение счастья, повышает стрессоустойчивость и жизненный тонус. Более того, специалисты считают, что мороженое увеличивает шансы женщины забеременеть. По некоторым подсчетам, в мире около 800 видов мороженого. Порой удивляешься, как людям пришло в голову создать такие десерты, совместив в них, казалось бы, несовместимые вкусы и продукты.

Жареное мороженое – известный десерт. Луковое – лук пассеруют, а затем взбивают с молоком, яйцами, ванилином, сахаром и замораживают. Чесночное мороженое – одно из самых необычных блюд в мире. Чеснок долго варят, разминают в пюре, затем в него добавляют сливки, сахар, яйца и замораживают. Кукурузу долго варят до мягкого, кашицеобразного состояния, затем добавляют сливки, сахар и замораживают, превращая в мороженое. Есть даже беконное мороженное – глазированный бекон совмещают со сливками. И много-много других видов.

Псковичи же предпочитают классику: пломбир, вафельный рожок и шоколадное. «Рожок или обычный пломбир из молока – это очень круто», - говорил пскович. «Я люблю шоколадное с фисташками», - говорил другой респондент.

Фисташки, к слову, оказались самым популярным топпингом к мороженому. Ещё псковичи рекомендуют объединить два удовольствия и есть мороженое, добавляя его в кофе.

Говоря о количестве – псковичи оказались не жадными. Одно или два мороженых они могут себе позволить, больше – уже будет плохо. Конечно, были и те, кто готов есть и по четыре штуки, и даже по десять, но это нужно проверять экспериментально.

У наших людей мороженое вызывает тёплые чувства. Все мы на секунду превращаемся в детей и наслаждаемся этим лакомством, порой приговаривая: «Я заслужил». Сегодня можно этот процесс повторить. Наслаждайтесь!