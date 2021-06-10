Марина Бочарникова: Процедура регистрации частных домов стала проще

17:48, 10 июня 2021, ПАИ

Директор Кадастровой палаты по Псковской области Марина Бочарникова во время круглого стола в медиацентре ПАИ отметила, что процедура регистрации частных домов стала проще.

«Этот процесс контролирует Росреестр, - отметила Бочарникова. - Ничего сложного там нет».

По словам спикера, заполняется специальная форма и отправляется в инстанцию, которая за это отвечает.

«Правовые лакуны устранены, поэтому те, кто раньше не регистрировал свои дома, могут это сделать сейчас», - добавила Марина Бочарникова.

Для регистрации псковичам нужно направить уведомление о начале строительства дома в адрес органов местного самоуправления. Муниципалитет после этого должен посмотреть, соответствует ли дом регламенту.

После завершения строительства муниципалитет оценивает, не была ли превышена этажность и захвачена часть соседнего земельного участка. Для регистрации дома необходимо два документа – право собственности на земельный участок и план дома, что позволяет поставить его на кадастровый учёт.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников проводил совещание на тему сокращения количества незарегистрированных индивидуальных домов. Такие дома нельзя продать, их нельзя передать по наследству, в них нельзя прописаться.