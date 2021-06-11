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Общество

Феодосья Колосятница наступила по народному календарю

11 июня православная церковь отмечает память преподобной девы Феодосии Константинопольской, сообщает calend.ru.

На Феодосью (Феодосию) начинает колоситься рожь и идут первые боровики, которых называли колосовиками. С этим событием было связано множество примет и поговорок. Считали: «Колосится рожь — много грибов найдешь, а если знойный июнь — на колосовики плюнь». Про рожь также говорили: «Две недели заленится, две недели колосится, две недели отцветает, две недели наливает, две недели подсыхает». По цвету ржи гадали о цене хлеба: если рожь начинает цвести снизу — будет низкая цена хлебу, если с середины — средняя, а если сверху — высокая.

Люди придерживались разных поверий в этот день. Например, когда зацветала рожь, холстов белить было нельзя. Детям же запрещали скакать на досках — простейшем виде качелей. Говорили, что земля в это время «тяжела», и если по ней прыгать, то это нанесет ей вред. Вместо этого ребятня пела особые песни: «Солнце, солнце, блесни в оконце, дай овсу рост, чтобы до неба дорос. Матушка-рожь, встала бы стеной сплошь».

С Феодосьи начинали кормить скотину печеными сочнями и хлебными баранками — чтобы она больше плодилась, а приплод был сильным и здоровым.

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