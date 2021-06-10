Основные причины возникновения пожаров разъяснили жителям Новосокольнического района

22:02, 10 июня 2021, ПАИ

10 июня сотрудники МЧС рассказали жителям деревни Золотково Новосокольнического района о причинах возникновения пожаров и гибели в них людей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе мероприятия сотрудники МЧС проинструктировали 12 человек, провели обследование 7 жилых домов, осмотрели состояние электроприборов и газового оборудования, распространили 4 памятки и 28 листовок на темы: «Действия граждан при обнаружении пожара», «Эксплуатация газового оборудования», «Правила пожарной безопасности при посещении лесов» и другие.

Жителям также напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, ознакомили с обстановкой с пожарами на территории Новосокольнического района, основными причинами пожаров в жилом секторе сельских населенных пунктов и уведомили, что с 10 июня 2021 года на территории района установлен особый противопожарный режим.

Противопожарный рейд прошёл с соблюдением всех санитарно-гигиенических и противоэпидемических правил.