Основные причины возникновения пожаров разъяснили жителям Новосокольнического района
10 июня сотрудники МЧС рассказали жителям деревни Золотково Новосокольнического района о причинах возникновения пожаров и гибели в них людей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
В ходе мероприятия сотрудники МЧС проинструктировали 12 человек, провели обследование 7 жилых домов, осмотрели состояние электроприборов и газового оборудования, распространили 4 памятки и 28 листовок на темы: «Действия граждан при обнаружении пожара», «Эксплуатация газового оборудования», «Правила пожарной безопасности при посещении лесов» и другие.
Жителям также напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, ознакомили с обстановкой с пожарами на территории Новосокольнического района, основными причинами пожаров в жилом секторе сельских населенных пунктов и уведомили, что с 10 июня 2021 года на территории района установлен особый противопожарный режим.
Противопожарный рейд прошёл с соблюдением всех санитарно-гигиенических и противоэпидемических правил.
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