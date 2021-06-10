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Общество

Прокат электросамокатов в Пскове намерены расширить

Введут ли запрет на прокат самокатов в Пскове, как это сделали в Питере? Фото: Арсения Тимашова

Сегодня в «Псковской правде» вышла большая статья «Куда они катятся?» о предоставлении в прокат на улицах Пскова электросамокатов. Представитель прокатной компании Urent Андрей Богданов сказал, что пришли они в Псков надолго и намерены даже увеличить число самокатов с 80 до 350. В планах компании сдавать в прокат и велосипеды. Меж тем, в Санкт-Петербурге на днях ввели запрет на прокат электрических самокатов из-за частых наездов на пешеходов. Сможет ли повториться история запрета в Пскове? Читайте статью Максима Андреева в «Псковской правде».

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