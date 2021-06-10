Прокат электросамокатов в Пскове намерены расширить

18:33, 10 июня 2021, ПАИ

Сегодня в «Псковской правде» вышла большая статья «Куда они катятся?» о предоставлении в прокат на улицах Пскова электросамокатов. Представитель прокатной компании Urent Андрей Богданов сказал, что пришли они в Псков надолго и намерены даже увеличить число самокатов с 80 до 350. В планах компании сдавать в прокат и велосипеды. Меж тем, в Санкт-Петербурге на днях ввели запрет на прокат электрических самокатов из-за частых наездов на пешеходов. Сможет ли повториться история запрета в Пскове? Читайте статью Максима Андреева в «Псковской правде».