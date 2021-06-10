Представители отдела по конвоированию УФСИН России по Псковской области оказали помощь будущему приюту для собак

18:52, 10 июня 2021, ПАИ

Первому строящемуся в городе Пскове приюту для бездомных животных посильную и очень необходимую помощь по благоустройству вольеров для собак, а также прилегающей территории оказали представители отдела по конвоированию УФСИН России по Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации рассказали в пресс-службе ведомства.

Услышав зов из социальных сетей, сотрудники уголовно-исполнительной системы не остались равнодушными. Из сообщения, опубликованного в сообществе автономной некоммерческой зоозащитной организации «Шанс», следовало, что для оказания помощи приюту нужна мужская сила. Недолго думая, сотрудники-мужчины выехали на место.

Несколько часов работы и осуществлена разгрузка четырех кубов доски, настелена кровля на будущие вольеры для собак, на каркас кровли уложен брус, распилены доски. Планируется, что уже в этом году достроенные вольеры на 140 четвероногих друзей с отдельным карантином будут сданы «под ключ».

- Уважительное отношение к братьям нашим меньшим – это основа сердечной доброты человека, великодушия по отношению к беззащитному существу. Животные не виноваты в том, что их бросили люди, они тоже имеют право жить в нормальных условиях, - отметила юрисконсульт отдела по конвоированию Ольга Иванова, принявшая активное участие в мероприятии.