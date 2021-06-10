Губернатор Псковской области вручил директору Идрицкой школы Наталье Дударь нагрудный знак к званию заслуженного педагога

19:08, 10 июня 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников продолжил визит в Себежский район посещением поселка Идрица. Сегодня, 10 июня, глава региона встретился с директором Идрицкой средней общеобразовательной школы Натальей Дударь, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации Псковской области.

Михаил Ведерников поблагодарил преподавателя за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие системы образования Псковской области и значительные успехи в организации и совершенствовании учебного и воспитательного процессов. «Спасибо за вашу работу. Мы вас очень ценим и вами дорожим», — заметил глава региона.

Глава региона вручил руководителю учебного заведения нагрудный знак и удостоверение к почетному званию «Заслуженный педагогический работник Псковской области». Наталья Дударь в свою очередь поблагодарила руководителя региона за столь высокое признание, отметив, что данная награда для нее очень дорога. Особые слова благодарности главе региона она адресовала за внимание к ее родному поселку Идрица.

Напомним, что Наталья Дударь вошла в число первых, удостоенных региональной награды. Однако из-за болезни она не могла присутствовать на официальной церемонии награждения лучших учителей, которая состоялась в октябре 2020 года. Более 35 лет она отдала педагогической работе, успешно реализовав целый ряд проектов. Особое внимание педагог уделяет патриотическому воспитанию. При ее непосредственном участии развивается школьный музей Знамени Победы, на базе школы созданы Знаменная и Линейная группы учащихся, которые активно участвуют во многих памятных мероприятиях.