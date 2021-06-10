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Жителей Струг Красных прививают от коронавируса в передвижном фельдшерско-акушерском пункте

Мобильный ФАП приехал в Струги Красные. Фото газеты «Струги»

Сегодня в центре Струг Красных работал мобильный ФАП. Всего за пару часов его услугами воспользовались около 30 человек, которые сделали прививки от GOVID-19, поделились новостью корреспонденты газеты «Струги».

В связи с высокой востребованностью данного вида вакцинации руководство межрайонной больницы приняло решение, что завтра,  в пятницу 11 июня. с 9:00 в районе рыночной площади п. Струги Красные снова будет находиться автобус (мобильный ФАП), в котором любой желающий сможет пройти вакцинацию от COVID-19 вакцинами:

  • ЭпиВакКорона, разработанной ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор»;
  • КовиВак, производства ФГБНУ «Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН»;
  • Гам-ковид-ВАК «Спутник-V», разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

Вакцинация проходит в два этапа, второй компонент вводится через 21 день (КовиВак – через 14 дней).
Предварительная запись не требуется! Об этом газете «Струги» рассказал главный врач межрайонной больницы Дмитрий Мельцер.
Если вы хотите привиться в поликлинике или пригласить прививочную бригаду в свой населенный пункт, деревню – вы можете записаться на вакцинацию через:
Заведующих ФАПами, мед. персонал офисов врачей общей практики вашего населенного пункта,
по телефону регистратуры:
Струги Красные  8-811-32-51-467(регистратура).
Через WhatsApp, Viber единого мобильного номера ГБУЗ «Стругокрасненская МБ»:  +7 (921) 211-32-63

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