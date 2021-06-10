В Псковской области названы победители регионального этапа конкурса «Семья года»
В Псковской области организационный комитет подвел итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года». Победители определены в четырех номинациях, сообщает ПАИ администрация Псковской области.
Всего в конкурсе приняли участие 12 семей из 10 муниципалитетов Псковской области. По итогам оценки презентационных материалов в номинации «Молодая семья» победила семья Егоровых из Дновского района. Лучшей «Семьей — хранительницей традиций» признана семья Лениных-Хмелевых из Пскова. «Золотой семьей» признана семья Исправниковых из Пыталовского района. В заключительной номинации, «Сельская семья», победила семья Евсеевых из Опочецкого района.
Победители регионального этапа представят Псковскую область на всероссийском финале конкурса «Семья года».
Отметим, всероссийский конкурс «Семья года» проводится с 2016 года. Его цель — пропаганда и повышение общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного родительства. Организаторы — Минтруд России и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
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