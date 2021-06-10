Начался третий этап обустройства «Парка без границ» в Великолукском районе

21:36, 10 июня 2021, ПАИ

Чистый воздух, водоем, поющие птицы и благоустроенная зона отдыха. Что еще нужно для комфортного времяпрепровождения на природе? Лесной оазис с оборудованными тропинками, беседками, детской площадкой и тренажерами появится в Зеленой зоне Великолукского района, благодаря программе приграничного сотрудничества «Россия – Латвия», сообщили Псковскому агентству информации корреспонденты районного издания «Великолукская правда. Новости».

Уже сейчас в этом живописном месте обустроена парковка перед входом, проложена сеть тропинок, установлены две большие беседки. На очереди – третий, заключительный, этап реконструкции парка, который предполагает установку урн и лавочек из оцилиндрованного бревна. Также здесь появятся многофункциональная детская площадка для ребят разного возраста, спортивный комплекс с турниками и тренажерами, стойки и сетка для игры в волейбол.

Для того чтобы отдых проходил не только с комфортом, но и в безопасных условиях, на территории «Парка без границ» установят систему видеонаблюдения.



«Уже сейчас заключен контракт с индивидуальным предпринимателем. В течение 10 дней он установит счетчик с двумя видеокамерами, антивандальные щиты. Все данные будут записываться на жесткий диск и потом выводиться на сервер», – пояснил исполняющий обязанности первого заместителя главы администрации города по инвестиционным площадкам и строительству Дмитрий Назимов.



Важно отметить, что «Парк без границ» предусмотрен и для отдыха людей с ограниченными возможностями здоровья. Отдельная зона для этого уже частично подготовлена, к беседке подведен пандус.



Официальное открытие намечено на конец августа – начало сентября, но уже сейчас все желающие могут прогуляться по экотропинкам и послушать звучание природы. Однако культуру поведения в общественных местах демонстрируют, к сожалению, не все. В парке наблюдаются акты вандализма: люди жгут костры и разбрасывают мусор.



«После того, как объект введут в эксплуатацию, его передадут в оперативное управление УЖКХ администрации города, которое будет производить уборку. Мы и сейчас стараемся содержать это место в надлежащем виде, но граждане тоже должны быть аккуратны, не оставлять после себя мусор», – отметил Дмитрий Назимов.