Красногородский Дом детского творчества в рамках федерального проекта получил оборудование для походов
В Красногородский Дом детского творчества поступило оборудование туристско-краеведческой направленности: палатки, спальные мешки, рюкзаки, тент, котелки, компасы и др. Об этом счастливом для ребят событии Псковскому агентству информации сообщили корреспонденты газеты «Заря».
Оборудование было закуплено в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование». Теперь обучающиеся получат возможность совершать походы, шире познакомиться с родным краем, глубже понять историю и культуру, приобщиться к исследованию родного края.
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Красногородский Дом детского творчества в рамках федерального проекта получил оборудование для походов
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