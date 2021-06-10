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Общество

Красногородский Дом детского творчества в рамках федерального проекта получил оборудование для походов

Рюкзаки, палатки и прочее оборудование для походов получил Красногородский Дом детского творчества. Фото газеты «Заря»

В Красногородский Дом детского творчества поступило оборудование туристско-краеведческой направленности: палатки, спальные мешки, рюкзаки, тент, котелки, компасы и др. Об этом счастливом для ребят событии Псковскому агентству информации сообщили корреспонденты газеты «Заря».

Оборудование было закуплено в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование». Теперь обучающиеся получат возможность совершать походы, шире познакомиться с родным краем, глубже понять историю и культуру, приобщиться к исследованию родного края.

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