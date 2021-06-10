Красногородский Дом детского творчества в рамках федерального проекта получил оборудование для походов

Это удобно, мобильно и экологично. Пользуюсь всё лето.

Своего нет, но думаю приобрести. Сейчас беру на прокат. Всё нравится.

Пока не знаю. Мне кажется это небезопасный вид транспорта.

Вещь хорошая, но для передвижения на них у нас нет инфраструктуры.

Негативно отношусь. Люди могут попасть под колеса. Нужно ввести специальные правила для них.