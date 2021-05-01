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Поднимающие из болота самолёт пыталовские поисковики обнаружили подшлемник лётчика

Пыталовские поисковики, нашли в болоте подшлемник лётчика. Фото Елена Иманаева

Операция по поднятию из болота военного самолёта  времён Великой Отечественной войны продолжается. По информации пыталовских поисковиков, место его падения находится в шести километрах от суши в Кокшинском болоте. На глубине 8,5 метров поисковики сегодня нашли подшлемник бойца.

- С левой стороны осколочные отверстия, это говорит о том что в момент подения летчик был уже убит, - сообщил Дмитрий Ершов, руководитель поискового отряда «Поиск-97».

Работы продолжатся завтра, планируется прожечь отверстие  в округлой части брони, чтобы зацепить и вытащить фрагмент. По всей вероятности, капсулы, держит в курсе Псковское агентство информации главный редактор газеты «Наша жизнь» Елена Иманаева, которая лично находится на операции в Кокшинском болоте.


 

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