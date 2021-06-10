Велосипедист попал в больницу в результате ДТП в Великих Луках
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Фото: Газета «Великолукская правда Новости»
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Фото: Газета «Великолукская правда Новости»
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Фото: Газета «Великолукская правда Новости»
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Фото: Газета «Великолукская правда Новости»
Велосипедист попал в больницу из-за ДТП Великих Луках, передаёт корреспондент газеты «Великолукская правда Новости».
Авария с участием автомобилей «Додж», «Тойота» и велосипедиста произошла на пересечении улиц Дружбы и Гоголя в Великих Луках.
В результате ДТП пострадал велосипедист.
Пострадавшего доставили на скорой медицинской помощи с различными травмами в больницу.
На месте происшествия работают сотрудники ДПС, выясняют обстоятельства произошедшего.
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