В Псковской области ещё 50 человек заразились коронавирусной инфекцией
Ещё 50 человек в Псковской области оказались инфицированы коронавирусом. 29 человек выздоровели. Умерших за 10 июня в статистике нет. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников опубиковал в Instagram официальные данные по короновирусной инфекции за последние сутки.
64 600 человек в регионе сделали первую прививку, начав вакцинацию, из них - 52 900 человек вакцинацию завершили, поставив второй укол.
В Псковской области с начала пандемии зарегистрировано 38 279 официально подтверждённых случая заражения covid-19.
Как вы относитесь к электросамокатам?
Красногородский Дом детского творчества в рамках федерального проекта получил оборудование для походов
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников оценил начальные работы по возведению монумента «Зарождение Знамени Победы»
Жителей Струг Красных прививают от коронавируса в передвижном фельдшерско-акушерском пункте
Губернатор Псковской области вручил директору Идрицкой школы Наталье Дударь нагрудный знак к званию заслуженного педагога
Представители отдела по конвоированию УФСИН России по Псковской области оказали помощь будущему приюту для собак