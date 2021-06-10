В Псковской области ещё 50 человек заразились коронавирусной инфекцией

23:38, 10 июня 2021, ПАИ

Ещё 50 человек в Псковской области оказались инфицированы коронавирусом. 29 человек выздоровели. Умерших за 10 июня в статистике нет. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников опубиковал в Instagram официальные данные по короновирусной инфекции за последние сутки.

64 600 человек в регионе сделали первую прививку, начав вакцинацию, из них - 52 900 человек вакцинацию завершили, поставив второй укол.

В Псковской области с начала пандемии зарегистрировано 38 279 официально подтверждённых случая заражения covid-19.