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Общество

В Псковской области ещё 50 человек заразились коронавирусной инфекцией

Ещё 50 человек в Псковской области оказались инфицированы коронавирусом. 29 человек выздоровели. Умерших за 10 июня в статистике нет. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников опубиковал в Instagram официальные данные по короновирусной инфекции за последние сутки. 
64 600 человек в регионе сделали первую прививку, начав вакцинацию, из них  - 52 900 человек вакцинацию завершили, поставив второй укол. 
В Псковской области с начала пандемии зарегистрировано 38 279 официально подтверждённых случая заражения covid-19.

Официальная статистика по коронавирусу в Псковской области за 10 июня 2021 года

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