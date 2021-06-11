Трамп попросил Байдена не засыпать на встрече с Путиным

09:01, 11 июня 2021, ПАИ

Экс-президент США Дональд Трамп пожелал своему преемнику Джо Байдену не заснуть на встрече с российским лидером Владимиром Путиным и попросил передать наилучшие пожелания, пишет РИА Новости.

«Удачи Байдену на переговорах с президентом Путиным. Не засыпай на встрече и, пожалуйста, передай ему (Путину. — Прим. ред.) мои наилучшие пожелания», — заявил Трамп.

Во время предвыборной кампании экс-президент США неоднократно называл своего оппонента «сонным Джо».



Встреча Путина и Байдена пройдет 16 июня в Женеве. В Кремле рассказали, что президенты намерены обсудить российско-американские отношения, стратегическую стабильность, а также борьбу с COVID-19 и урегулирование региональных конфликтов.