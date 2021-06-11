16 июня начнется четвертый этап продажи туров по РФ с кешбэком

08:18, 11 июня 2021, ПАИ

Продажи туров по России с кешбэком в рамках четвертого этапа программы начнутся с 16 июня, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. Об этом пишет «Интерфакс».

«У нас текущее окно продаж заканчивается 15 июня, 16 июня плавно переходим к новому этапу, можно будет покупать на осень. С 16 июня у нас следующий этап продаж на осенние поездки», — сказала Догузова журналистам в Нижнем Новгороде в четверг.

По ее словам, отправиться в поездку можно будет с 1 октября и до середины декабря.

«Нам нужно завершить текущее окно, мы увидим, какими средствами по итогу располагаем, и дальше будем смотреть, какие дополнительные средства из других программ перераспределим. Где-то рассчитываем, что до 2 млрд нам может понадобиться на осеннее окно», — пояснила она, отвечая на вопрос о суммах, которые будут заложены на новый этап программы.

Программа частичного возврата денег при покупке российских туров стартовала в 2020 году. По итогам первых двух этапов распродажи было продано туров на 6,5 млрд рублей. Оставшиеся средства были перенесены на 2021 год. Третий этап начался 18 марта и завершится 15 июня, отправиться в поездку можно до 30 июня.

Президент Владимир Путин в послании Федеральному Собранию 21 апреля предложил продлить программу возврата средств гражданам за покупку туров по России в размере 20% до конца 2021 года.

Согласно условиям акции, размер кешбэка составляет 20% от стоимости тура, но не более 20 тыс. за одну поездку. Туристы могут приобрести как турпакеты, включающие размещение, перевозку и экскурсии, так и отдельно размещение в отелях продолжительностью от двух ночей.