Сотрудники ГИБДД в Великих Луках провели для детей игровую интерактивную программу

08:05, 11 июня 2021, ПАИ

Сотрудники ГИБДД Великих Лук совместно с управлением образования города организовали в летнем пришкольном лагере «Кадетская школа» игровую интерактивную программу «Внимание – пешеход!» и «Юный велосипедист» с использованием мобильной площадки «Лаборатория безопасности». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ребята, посещающие этот летний лагерь, получили практические знания по формированию навыков безопасного поведения в качестве различных участников дорожного движения, а также познакомились с основами оказания первой медицинской помощи и правилами дорожного движения.