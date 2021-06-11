Несколько снимков солнечного затмения в Пскове сделал фотолюбитель

08:32, 11 июня 2021, ПАИ

Несколько снимков солнечного затмения в Пскове 10 июня сделал фотолюбитель Максим Городсков, пишет «Комсомольская правда в Пскове».

«Снимать я решил у самого подножия Троицкого собора. Фотоаппарат установил на штатив и выставил очень короткую выдержку на закрытой диафрагме», - поделился Максим Городсков.

По его словам, поймать затмение в фокус во время наплыва облаков было несложно, однако без облаков яркие солнечные лучи заставили применить нестандартные решения.

«У меня нет специальных светофильтров, поэтому, когда солнце вышло из-за облаков, даже суперкороткая выдержка и закрытая диафрагма не спасали. Пришлось использовать обыкновенную маску для сварки. Поместил её перед объективом, и получились красивые снимки», - отметил фотограф, уточнив, что фотографии также подверглись небольшой цветокоррекции после съёмки.