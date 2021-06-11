ФОТОФАКТ: Первый тренировочный полёт состоялся на чемпионате по воздухоплаванию в Великих Луках

08:40, 11 июня 2021, ПАИ

Первый тренировочный полёт состоялся на 26-м чемпионате России по воздухоплавательному спорту в Великих Луках около семи утра.

Также на соревнованиях, которые стартуют в городе 11 июня, разыграют 13-й Кубок Дружбы; 16-й Кубок города Великие Луки (для пилотов не старше 1986 года рождения); 14-й Кубок княгини Ольги (для всех пилотов-женщин, участвующих в соревнованиях). В общей сложности в спортивном празднике примут участие 30 аэронавтов.