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Сыровар из Псковской области победил в конкурсе «Мастера гостеприимства»

Сыровар из Псковской области Анвар Зуфаров победил в конкурсе «Мастера гостеприимства» в номинации «Эногастрономический туризм», сообщает «Псковская правда».

В финале конкурса, который состоялся в Нижнем Новгороде, Анвар презентовал свой проект — фестиваль «Сыр и пряник».

Победителю номинации «Эногастрономический туризм» окажут организационную поддержку и помощь в продвижении проекта. Кроме того, он может рассчитывать на дополнительные баллы в грантовом конкурсе «Ростуризма».

Фестиваль «Сыр и пряник» проводился в Псковской области дважды, в 2019 и 2020 (дистанционно) годах. 

Конкурс «Мастера гостеприимства» – проект президентской платформы «Россия – страна возможностей», который проводится в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование». 

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