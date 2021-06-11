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Команды Псковской области участвуют в межрегиональных соревнованиях «Школа безопасности»

Молодежь Псковской области принимает участие в межрегиональных соревнованиях учащихся «Школа безопасности», которые стартовали сегодня в Вытегорском районе Вологодской области. Псковскую область представляют две команды Центра «Патриот» города Пскова, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Соревнования проводятся для популяризации основ безопасности и здорового образа жизни, отработки навыков, полученных в рамках учебного курса «ОБЖ».

В течение шести дней команды соревнуются в следующих видах: «Маршрут выживания», «Полоса препятствий», «Пожарная эстафета», «Комбинированное силовое упражнение», «Спортивное ориентирование», «Кросс-эстафета», «Конкурсная программа».

Школьники должны показать свои умения и знания в обеспечении личной и общественной безопасности, продемонстрировать отработку правильных и быстрых действий в чрезвычайных ситуациях в природной, техногенной и социальной средах. Межрегиональные соревнования проводит МЧС России по Вологодской области при содействии администрации Вологодской области.

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