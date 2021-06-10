Выставка фарфоровых кукол открылась в Печорах
В Музее истории Печор открылась выставка авторских фарфоровых кукол «12 месяцев», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе музея-заповедника «Изборск».
Автор кукол - театральный художник, главный художник творческого объединения «Тор-Эксклюзив», член Союза художников России, заслуженный художник Тувы Алла Фролова.
Алла Фролова - автор оформления более 150 спектаклей и концертных программ, кукол различных «фасонов», икон, плащаниц, множества персональных художественных выставок.
12 фарфоровых кукол на выставке символизируют 12 месяцев. У каждой куклы особый наряд, сделанный на основе русского народного костюма. Ручная роспись, бисерное плетение, вышивка, жемчуг, нежные ткани разной фактуры двенадцати красавиц погружают нас в волшебную атмосферу русской сказки. На выставке также представлены живописные произведения и панно с вышивками художницы.
Выставка работает ежедневно с 10:00 до 18:00.
Печоры, ул. Международная, 6.
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