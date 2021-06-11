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Общество

О надбавке к пенсии после 80 лет рассказали в псковском отделении ПФР

В псковское отделение Пенсионного фонда России поступают обращения от жителей Псковской области, которые ссылаются на публикации в интернете, обещающие, что с 1 июня всех граждан старше 80 лет ожидает прибавка к пенсии в размере 6 тысяч 44 рублей.

Как пояснили Псковскому агентству информации в ПФР, при достижении пенсионером 80-летнего возраста пенсия автоматически увеличивается на сумму фиксированной выплаты. С 1 января 2021 фиксированная выплата была проиндексирована и составляет 6044,48 рубля. Заявление подавать в ПФР не нужно. Прибавка назначается автоматически с даты исполнения 80 лет, а выплачивается со следующего месяца.

Инвалиды I группы уже получают фиксированную выплату в двойном размере в связи с инвалидностью. Согласно Федеральному закону от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» соответствующую доплату к пенсии по старости устанавливают по одному из оснований: либо достижение возраста 80 лет, либо наличие I группы инвалидности.

Таким образом, увеличение фиксированной выплаты в июне предусмотрено только тем гражданам, которым в этом месяце исполнилось 80 лет.  Остальным пенсионерам старше 80 лет такая надбавка уже сделана.

Гражданам, достигшим возраста 80 лет, может быть установлена компенсационная выплата в размере 1200 рублей ежемесячно. Но здесь необходимо соблюдение важных условий - компенсационная выплата устанавливается неработающему трудоспособному лицу, не стоящему на учете в службе занятости и не являющемуся получателем пенсии. При этом проживает ухаживающий человек вместе с пенсионером или нет, является ли членом его семьи, значения для установления выплаты не имеет.

Для назначения компенсационной выплаты необходимо заявление нетрудоспособного гражданина о согласии на осуществление за ним ухода конкретным лицом и заявление лица, осуществляющего уход.

Важно, что при устройстве  гражданина, осуществляющего уход, на работу он обязан сообщить об этом в Пенсионный фонд для прекращения выплаты. Иначе случится переплата, которую придется вернуть. О трудоустройстве специалисты ПФР все равно узнают из отчетов работодателей.

 

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