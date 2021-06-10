Псковичей научат выживать в эпоху зомби-апокалипсиса

10:38, 11 июня 2021, ПАИ

В Пскове ведёт работу «Школа испытаний и открытий» по выживанию в мире «реальных зомби». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковской городской библиотеке.

Летнюю «Школу испытаний и открытий» организовали библиотеки Пскова вместе с издательством «Антология». Занятия в школе будут проходить три дня. В первый день ученики этой школы прошли тему: «Как сбываются и разбиваются мечты».

Первый урок юным псковичам дала автор научно-познавательных книг о природе, призёр конкурса «Новая детская книга», биолог и музейный педагог Марина Дороченкова. В библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева на улице Труда и в «Библиотеке – центре детского чтения» на улице Розы Люксембург она провела занятие «Моя мечта» с ребятами из летних школьных лагерей. В частности, дети познакомились с биографией знаменитого фотографа-пейзажиста Вадима Гиппенрейтера (по книге М. Дороченковой и А. Кравчук «Вадим Гиппенрейтер: «Природа – среда моего обитания»), который стал первым человеком, спустившимся на лыжах с Эльбруса, и постарались понять, как ему удавалось осуществлять самые невероятные мечты.

Также ученики «Школы испытаний и открытий» занимаются с Мариной Дороченковой по книге Д. Корж «Фрам. Корабль, который выжил», тема урока – «Мы – команда».

А 11 июня ученики придут на урок под названием «Что может помешать исполнению мечты» по книге А. Можгиной «Реальные зомби».