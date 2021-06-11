Женскую одежду хотел украсть пскович из магазина на улице Труда
В Пскове росгвардейцы задержали гражданина, который пытался украсть одежду из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии.
10 июня экипажу вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на улице Труда – сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на объект, росгвардейцы задержали 49-летнего мужчину, который пронес через кассу женскую одежду, при этом не заплатив за неё.
Для дальнейшего разбирательства подозреваемого передали сотрудникам полиции.
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