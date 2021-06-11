Женскую одежду хотел украсть пскович из магазина на улице Труда

10:45, 11 июня 2021, ПАИ

В Пскове росгвардейцы задержали гражданина, который пытался украсть одежду из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии.

10 июня экипажу вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на улице Труда – сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на объект, росгвардейцы задержали 49-летнего мужчину, который пронес через кассу женскую одежду, при этом не заплатив за неё.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемого передали сотрудникам полиции.