Участок улицы Алтаева перекроют в Пскове 14 июня

10:48, 11 июня 2021, ПАИ

С 8:00 до 20:00 14 июня в Пскове в связи с проведением дорожных работ перекроют движение на улице Алтаева на участке от улицы Инженерной до улицы Текстильной. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.

Также в связи с проведением работ с 8:00 15 июня до 20:00 22 июня закрывается движение по улице Олега Кошевого на участке от улицы Леона Поземского до улицы Школьной.

Администрация города просит граждан учесть информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.