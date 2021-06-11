Стороненков: Благодаря поддержке главы Пскова решено несколько проблем микрорайона Овсище

10:50, 11 июня 2021, ПАИ

Благодаря поддержке главы Пскова Елены Полонской решено несколько проблем микрорайона Овсище, отметил в эфире одной из радиостанций депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

Он поблагодарил главу муниципалитета за внимательное отношение ко всем депутатским округам.

«Сколько раз Елена Александровна была в нашем округе с выездами! В том числе и по отсутствию горячей воды в общежитии - там сложилась непростая ситуация. Глава города первой услышала людей. В сентябре прошло общее совещание с участием администрации области и города, где подробно разбирали вопросы обеспечения горячим водоснабжением дома №126 на улице Леона Поземского. Вопрос очень сложный, решался трудно и долго, но в результате капремонт внутридомовых сетей был ускорен», - рассказал Стороненков.

Также парламентарий напомнил, что благодаря содействию главы города решен вопрос с помещением для пункта полиции на территории микрорайона Овсище.