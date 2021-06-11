Борис Елкин рассказал о работах на дороге в сторону Самолвы

10:55, 11 июня 2021, ПАИ

Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин рассказал о работах на дороге в сторону деревни Самолва Гдовского района. По словам Елкина, дорога достаточно протяженная — около 34 километров, часть дороги находится в асфальтобетонном покрытии, а часть — в песчано-гравийном, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Дорога, которая в асфальтобетонном покрытии, достаточно хорошая, но есть моменты, где стоит уделить внимание», - добавил Борис Елкин.

После строительства памятника запланирована работа по ремонту этого участка и восстановлению асфальтобетонного покрытия. Работы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» планируется завершить в 2022 году.

«Грунтовые участки находятся в плохом состоянии, поскольку дорога расположена в болотистой местности, нет основания дороги, там всегда были проблемы, но сейчас они обострились из-за нагрузки на дорогу при строительстве памятника, там проходит много габаритной техники», - подчеркнул Елкин.

Для предотвращения дальнейшего разрушения предпринимаются меры по отсыпке нового покрытия из разных материалов — асфальтобетонная крошка, щебеночный материал. По словам Бориса Елкина, каждый день отсыпается по 500 тонн материала.

«Ежедневно 3-4 грейдера работает, работает каток, который утрамбовывает новое покрытие, и техника, которая возит материал», - подчеркнул Елкин.

По словам Бориса Елкина, сейчас разрабатываются информационные щиты с контактными номерами телефонов для помощи гражданам, которые попали в трудную ситуацию на дороге.

«Там всегда есть техника, и она помогает людям», - заметил Елкин.

До 2024 года на данной дороге будет проделан большой объем работ, в том числе капитальный ремонт двух крупных мостов.

Основный завоз материалов будет вестись до сентября текущего года — песок, инертные материалы.

«Ближе к окончанию строительства уменьшится количество техники, которая разрушает дорогу, с началом благоустройства подвоза такого количества материалов не будет», - отметил Елкин.

В заключение председатель комитета призвал местных жителей отнестись с пониманием к строительству значимого объекта, который важен как для деревни, так и для области.