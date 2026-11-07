Эксперт рассказал, как выбрать качественные рыбные консервы

14:19, 07 ноября 2026, ПАИ

При покупке рыбных консервов стоит отдавать предпочтение продукции, изготовленной в море на заводских судах. Об этом рассказал руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов, пишет URA.RU.

По словам специалиста, важно не лениться читать состав и другую информацию на упаковке – в том числе о том, где произведён продукт. Качественную продукцию выпускают и прибрежные предприятия в таких регионах, как Чукотка, Сахалин, а также Калининградская, Мурманская и Архангельская области.

Валентин Балашов также рекомендует покупать рыбу в крупных сетевых магазинах: там есть все необходимые сертификаты и соблюдаются условия хранения.