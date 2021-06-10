Псковских писателей наградили дипломами международного славянского форума
Трёх псковских писателей Валерия Мухина, Надежду Камянчук и Людмилу Скатову наградили дипломами международного славянского литературного форума «Золотой Витязь». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском региональном отделении Союза писателей России.
Как отметил председатель правления Псковского регионального отделения Союза писателей России Игорь Смолькин, награды такого уровня получают только лучшие писатели России – те, которыми страна по праву гордится.
Международный литературный форум «Золотой Витязь» проводится в рамках славянского форума искусств «Золотой Витязь» и объединяет пишущих на русском языке литераторов, чьи произведения отвечают девизу «За нравственные идеалы, за возвышение души человека».
Организаторами литературного форума являются международный форум «Золотой Витязь», Союз писателей России, Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать), издательский совет Русской православной церкви, президент международного литературного форума «Золотой Витязь» – президент международного форума «Золотой Витязь» Николай Бурляев, почетный председатель международного литературного форума «Золотой Витязь» – сопредседатель правления Союза писателей России Владимир Крупин.
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